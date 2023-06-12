وجدة .. تنظيم حفل إطلاق اول موقع إلكتروني حقوقي

هبة بريس : وجدة

أطلق المركز المغربي للتواصل وحقوق الناس برئاسة رشيد بشيري، يوم الجمعة 09 يونيو الجاري، أول جريدة حقوقية إلكترونية بالمغرب “ناس نيوز” من مدينة وجدة، تحت شعار ” من أجل إعلام هادف ومتميز خدمة للقضايا الوطنية والإنسانية ” خلال حفل نظم بالمناسبة بأحد قاعات الأفراح.

وعرف الحفل، حضور مدير مصحة العرفان الدكتور الهبري شلقي من الداعمين لهذا المركز والمنبر الإعلامي الجديد الذي يعد إضافة نوعية متميزة للمشهد الإعلامي المحلي و الوطني والمعروف بدفاعه عن القطاع الإعلامي ورفضه لإعتقال الصحفيين في مجال حرية الرأي والتعبير.

وخلال كلمة بالمناسبة، عرج رشيد بشيري الرئيس المؤسس لجريدة “ناس نيوز” في عرضه لمختلف الأنشطة التي قام بها المركز المغربي للتواصل وحقوق الناس، سواء في المجال الحقوقي، وإنفتاحه على المجال الإجتماعي الذي تشرف عليه الأستاذة فاطمة حمودة، هذا فضلا على الأنشطة الفنية والرياضية، معلنا أن المركز قام بإفتتاح فروع في دول عربية وأوروبية، بالإضافة إلى إقامة علاقات شراكة وتعاون مع منظمات حقوقية عربية.

وأكد مؤسس المركز المغربي للتواصل وحقوق الناس أن المركز هو الوحيد الذي أطر الشباب بمراكز التكوين المهني في إطار شراكة مع المديرية الجهوية للتكوين المهني، فضلا عن تنظيم ورشات حقوقية للأطفال في المدارس العمومية، مضيفا أن المركز منفتح على الجميع وهو ضد ثقافة الإبتزاز ولم يخضع في أي من قراراته وتوجهاته لغايات وأهداف خارجية.

كما تخلل الحفل، تكريم عدة شخصيات تمثل مؤسسات خاصة قامت بدعم برامج المركز المغربي لحقوق الناس في تنزيل ثقافة حقوق الإنسان على مختلف المستويات، كما تم تكريم كذلك عدة زملاء إعلاميين، يحي حيدا وعادل الرحموني وعلال المرضي والحسين كتابي وعبد العالي جابري،

كما جرى الإعلان عن الطاقم الذي سيقود جريدة ” ناس نيوز ” برئاسة تحرير الحقوقي مصطفى الرابحي، للمساهمة في تميز هذا المولود الإعلامي الجديد بإعتباره تجربة فريدة من نوعها تستحق كل الدعم والتشجيع ، فرغم الصعوبات والإكرهات المتعددة خرج هذا المنبر الصحفي إلى الوجود، بفضل شركاء المركز ومديرة الشركة الناشرة كنزة بشيري ، ومديرالنشر الصحفي عادل الرحموني،وإختتم الحفل بتوقيع إتفاقيات شراكة وتعاون .

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