الملك ل”بوتين”: نقدر علاقات الصداقة والتعاون المتينة بين بلدينا

2023-06-12 / 12:35
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى رئيس فيدرالية روسيا، فخامة السيد فلاديمير بوتين، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي، بمناسبة العيد الوطني لفيدرالية روسيا، أن أتقدم إليكم بأحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب الروسي باطراد التقدم والازدهار”.

وأضاف جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة الوطنية، لأعرب لكم عن تقديري لعلاقات الصداقة والتعاون المتينة التي تربط بين بلدينا والتي نحرص على تعزيزها والارتقاء بها في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة شعبينا”.

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تعليق واحد

  1. نعم علاقات متينة و متميزة و عريقة بين جلالة الملك حفظه الله و فخامة الرئيس بوتين و أيضا بين البلدين الصديقين

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