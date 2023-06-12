مجلس الحكومة

3 مشاريع مراسيم على طاولة المجلس الحكومي

2023-06-12 / 12:07
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هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتتميم المرسوم الصادر بشأن تطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فيما يتعلق الثاني بتغيير المرسوم المتعلق بتخويل تعويض عن حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة.

وأضاف المصدر ذاته أن مشروع المرسوم الثالث يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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