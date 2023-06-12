مفوضية الاتحاد الأفريقي: السودان قد ينهار

2023-06-12 / 11:40
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هبة بريس - وكالات

حذر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، من إمكانية انزلاق السودان إلى حرب أهلية وانهيار الدولة، حال استمرت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال فكي، اليوم الاثنين، خلال كلمة له بقمة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد): “الاشتباكات المستمرة في السودان ترفع من خطر اندلاع حرب أهلية وانهيار الدولة السودانية”.

ومضى بقوله: “الأزمة في السودان تمثل تهديدًا كبيرًا لوجوده وللمنطقة بأسرها ولا تسمح بالمماطلة والتعطيل”.

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