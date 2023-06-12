الشغب الرياضي يجر 3 أشخاص للاعتقال بأكادير

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، مساء أمس الأحد 11 يونيو الجاري، من إيقاف ثلاثة أشخاص محسوبين على فصيل للمشجعين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبادل الرشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.

وحسب مصدر أمني، فقد كانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بإشعار حول قيام مجموعة من الأشخاص المحسوبين على إحدى الفصائل الكروية المحلية بالتراشق بالحجارة في ما بينهم بأحد الازقة بحي “سيدي محمد” بمدينة أكادير، مما أدى إلى إلحاق خسائر مادية بسيارة خاصة كانت مستوقفة بعين المكان، وذلك قبل أن يمكن التدخل الفوري لدوريات الشرطة من توقيف ثلاثة من بين المشتبه فيهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع الموقوفين الثلاثة لإجراءات البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بعد تحديد هوياتهم.

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