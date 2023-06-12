الشغب الرياضي يجر 3 أشخاص للاعتقال بأكادير
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، مساء أمس الأحد 11 يونيو الجاري، من إيقاف ثلاثة أشخاص محسوبين على فصيل للمشجعين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبادل الرشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.
وحسب مصدر أمني، فقد كانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بإشعار حول قيام مجموعة من الأشخاص المحسوبين على إحدى الفصائل الكروية المحلية بالتراشق بالحجارة في ما بينهم بأحد الازقة بحي “سيدي محمد” بمدينة أكادير، مما أدى إلى إلحاق خسائر مادية بسيارة خاصة كانت مستوقفة بعين المكان، وذلك قبل أن يمكن التدخل الفوري لدوريات الشرطة من توقيف ثلاثة من بين المشتبه فيهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع الموقوفين الثلاثة لإجراءات البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بعد تحديد هوياتهم.
11 تعليقات
للأسف لا زال هناك الشغب في الملاعب رغم عدة محاولات للتوعية ..
يجب منع الجمهور خصوصا الفئة القصيرة ..
بعض الناس للاسف لديها قلة الوعي وكترة الفوضى لابد ان يعقبو
هؤلاء الناس البعض منهم طبعا يجب ان يدهبو لي حضور محلبة مصارعة لا ملاعب كرة القدم
نتمنا من بعض الجماهير بي ضبط النفس والاعصاب عند وجودهم في مثل هده الموبارات حتى لانسيء بمن حولنا ولا نخرب بلدنا
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لم تعد هناك اخلاق عند البعض ولا احترام ولا تقدير للاسف هناك تهور كبير يجب أن لا يستعطف معهم القانون
اللهم انتقم منهم مخربون نقطة سوداء لي هدا الطن لابد من معاقبتهم ماذنب من يضيع في رزقه حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
قلة الوعي والتهور وعدم المسؤولية في ما يرتكبونه في حق انفسهم وحق هدا البلد الندم بعد الضياع لاينفع
بعض الناس تذهبو لي التخريب لا لي التشجيع متهورون مخربون اللهم نتقم منهم
شكرا للشرطة على خدماتها الجليلة ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نتمنى من الجماهير الكروية الانضباط داخل الملاعب..