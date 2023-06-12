وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني

2023-06-12 / 10:25
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وكالة الأنباء الإيطالية عن وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني عن عمر يناهز 86 عاما.

وقالت وسائل إعلام إن برلسكوني البالغ من العمر 86 عاما توفي في مستشفى سان رافاييل في ميلانو، حيث تم إدخاله المشفى في الـ 9 يونيو.

وقبيل ذلك، كان قد أمضى رئيس الوزراء السابق 45 يوما في المستشفى. حيث عانى من التهاب رئوي وسرطان الدم.

وبرلسكوني أحد الرجال الأكثر ثراء في بلاده مع امتلاكه ثروة تقدرها مجلة فوربس بنحو 6.4 مليارات يورو. وكان قد دخل في السنوات الأخيرة إلى المستشفى مرارا.

ودخل برلسكوني عالم السياسة عام 1994 وشغل منصب رئيس الحكومة لما مجموعه تسع سنوات.

ورغم سلسلة فضائح جنسية وقضايا قانونية شوهت صورته، احتفظ بمكانة خاصة في قلوب كثير من الإيطاليين.

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‫5 تعليقات

  3. كل نفس دائقة الموة ان لله وانا اليه راجعون اللهم حسن الخاتمة منك لنا يارب العالمين

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  5. ياربي لانسالك ردا القضاء ولكن نسالك حسن الخاتمة والرضا ولاتجعلنا مفتونينا في هذه الدنيا وتبتنا علا ديننا وشهادتنا بي لاالاه الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

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