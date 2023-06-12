المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري للدول العربية ودول جزر الباسيفيك

هبة بريس

انطلقت اليوم الإثنين بالرياض، أعمال الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية ودول جزر الباسيفيك، بمشاركة المغرب.

ويشارك المغرب في هذا الاجتماع الوزاري بوفد ترأسه فرح بوقرطاشة، الكاتبة العامة لقطاع التنمية المستدامة بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ويضم بالخصوص مصطفى المنصوري، سفير صاحب الجلالة بالرياض، والسفير عبد القادر الانصاري، مدير الشؤون الاسيوية وأقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وترأس حفل افتتاح المؤتمر، الذي تعقد أشغاله في جلسة مغلقة، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وسيبحث الاجتماع فرص تطوير الشراكة والتعاون بين الجانبين بما يخدم مصالح الطرفين ودعم التواصل والحوار وتكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يحقق السلام والأمن والتنمية والجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية الجديدة.

وكان أول اجتماع وزاري بين المجموعتين عقد عام 2010 في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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