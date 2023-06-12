وضعت في متحف علوم البحار.. مصر تكشف مصير سمكة القرش “القاتلة”

هبة بريس - وكالات

كشف رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في مصر الدكتور، عمرو زكريا حمودة، عن تفاصيل جديدة فيما يخص واقعة هجوم سمكة القرش على سائح روسي.

وأوضح أن سمكة القرش ماتت أثناء هجوم الصيادين عليها بعد واقعة الهجوم على السائح الروسي.

وأشار رئيس المعهد القومي في تصريحات لموقع “القاهرة 24″، إلى أنه تم تشريح وتحنيط قرش الغردقة من قبل علماء المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، مؤكدا أنه سيتم وضع سمكة قرش الغردقة في متحف علوم البحار بعد الانتهاء من إجراء البحوث الخاصة بالمعهد لمعرفة أسباب الهجوم.

وفي وقت سابق، قال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن أسماك القرش لا تتغذى على لحوم البشر وأي تغير في هذا السلوك حادث عارض، مشيرا إلى أنه توجد تغيرات في سلوكيات الحيوانات في كل مكان في العالم، وهذا سبب هجوم سمك القرش على السائح الروسي.

ونوه حمودة في تصريحات تلفزيونية، إلى أنه خلال عام كامل لم يحدث في مصر سوى حادث واحد لهجوم أسماك القرش وهذا ليس متوسطا للقياس، قائلًا: آخر حالة حدثت في مصر كانت من سنة فاتت في سهل حشيش، وده شيء طبيعي فهناك دول تحدث بها 40 حالة هجوم سمك القرش سنويا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0