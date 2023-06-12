“الجرذان” تغزو مدينة باريس.. والبلدية لـ”الساكنة”: تعايشوا معها

2023-06-12 / 09:39
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هبة بريس - وكالات

شكلت بلدية باريس مجموعة عمل حول “التعايش” مع الجرذان مع انتشارها الرهيب، ولتحديد طرق تحسين ظروف المواطنين المعيشية، تهدف لوضع تدابير فعالة كي لا تصبح حياة الباريسيين “لا تطاق”.

وذكرت ذلك قناة CNEWS، نقلا عن نائبة رئيس بلدية باريس للشؤون الصحية آن سويري، مشيرة إلى أن هذه المجموعة مكلّفة بوضع “خطّة طموحة لمكافحة انتشار الجرذان”، وذلك عبر استجرار آلاف حاويات القمامة الجديدة وسيتم فيها تركيب مصائد سامة “عند الضرورة”.

بالإضافة لذلك، ستقترح المجموعة أيضا إجراءات للتعامل مع سكان المدينة الذين يتركون نفاياتهم وراءهم.

ولفتت سويري إلى أن هذه القوارض “لا ترتقي إلى أن تكون مشكلة صحية عامة” على الرغم من أنها حاملة لبعض الأمراض، وشدّدت على أنّ المرض يشكّل خطرا رئيسيا على جامعي القمامة الذين يمكن تطعيمهم باللقاحات المضادة.

يشار إلى أن المنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن الحيوان، رحّبت بالنتائج التي توصل إليها مكتب عمدة باريس، والتي دافعت في السابق عن الأساليب “غير المميتة” التي يتم اتباعها من أجل السيطرة على القوارض في المدينة.

إلى ذلك، تحاول السلطات المحلية، منذ سنوات ومن دون جدوى، التعامل مع ملايين الجرذان التي تعشش في العاصمة الفرنسية.

وبحسب موقع deratisateur.com يسكن حاليا حوالي 5 ملايين من القوارض في العاصمة باريس، أي حوالي اثنين من الفئران لكل مواطن باريسي.

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‫18 تعليقات

  3. الجرذان تهدد حياة البارسيين وإن لم تتدخل السلطات المختصة فالامور لا تبشر بالخير..

  8. على سكان باريس أن يتحدوا بدورهم وأن يجدوا حلول استعجالية لإنقاذ الوضع قبل تجاوزه الى مرحلة الخطر..

  12. فعلا ظاهرة لايطيقها احد في بلاده وهي ضاهرة غير مرغوب فيها وستكون تحطيم باريز في جماليتها

  13. صبحان الله ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ماهي الا عقاب لهدا البلد من الواحد الاحد

  14. انها ثاني بلد بعد الهند التي تتعاش مع الجيردان للاسف كانت باريس في ايام يتحدثون بها وبي جالمالها

  15. ان لم يسرعو علا ايجاد حل ستكون كارتة في باريز كلها ونتمنا ان لاتسبب للمجتمع كارتة بيئية

  16. لابد من وجود حل لهده الجيردان بي باريس موضوع جد مهم حتا لاتسبب للبشري في مشكلة صحية

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