المعرض الدولي للكتاب.. حوالي 205 ألف زائر خلال 9 أيام

هبة بريس

ناهز عدد زوار الدورة ال28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، خلال تسعة أيام (2- 10 يونيو الجاري)، 205 آلاف زائر، حسب ما أفادت وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وأوضحت الوزارة أن عدد زوار المعرض خلال هذه الفترة بلغ 204 آلاف و743 ز ائرا، مشيرة إلى أن عدد المتوافدين على المعرض يوم أمس السبت بلغ 41 ألف و741 زائرا.

وتختتم الدورة ال28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساء اليوم الأحد.

وعرفت الدورة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بشراكة مع ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، مشاركة 737 عارضا، و661 كاتب ومفكر وشاعر مغربي وأجنبي.

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