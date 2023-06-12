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طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-06-12 / 09:05
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من الجنوب -الشرقي للبلاد، وجنوب المنطقة الشرقية، والسهول الداخلية و أقصى الجنوب.

ويرتقب خلال الظهيرة والليل، نزول أمطار مرفوقة برعد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وكذا فوق الهضاب العليا الشرقية، وذلك إلى جانب تشكل كتل ضبابية فوق بعض السهول الشمالية و الوسطى.

كما ستشهد السواحل الوسطى انتشار سحب منخفضة و كثيفة، مع نزول أمطار جد خفيفة و محلية، فضلا عن تناثر الغبار محليا فوق كل من الأقاليم الجنوبية، والجنوب-الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بشمال الأقاليم الجنوبية، والمنطقة الشرقية، والسهول الوسطى والجنوب-الشرقي.

و ستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 10 و15 درجة بكل من مرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 19 و 24 درجة بأقصى الجنوب-الشرقي وبجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15 و 19 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان بين طرفاية والعيون، و قليل الهيجان بباقي السواحل، كما سيكون محليا قليل الهيجان إلى هائج جنوب الداخلة.

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‫14 تعليقات

  11. لابد من طلوع الشمس ونتمنا من طلعتها علينا هدا العام ان تكون في متوسطة لاتتجاوز حدها بحول الله

  12. لازلنا في ايام باردة بعض الشيء وليست حارة مشمسة نطمع في رحماته علينا هو ارحم بنا

  13. يارب العالمين ارحمنا برحمتك واجرنا من حر شمسك واغثنا غيثا نافعا ولا تجعلنا من القانطين

  14. الحمد والشكر على نعمة الله وعلا مايقدره لنا فاللهم اجعلنا من الحامدين الشاكرين لا من القانطين وبرد عنا من حرارة شمسك هدا الصيف

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