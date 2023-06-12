طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من الجنوب -الشرقي للبلاد، وجنوب المنطقة الشرقية، والسهول الداخلية و أقصى الجنوب.

ويرتقب خلال الظهيرة والليل، نزول أمطار مرفوقة برعد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وكذا فوق الهضاب العليا الشرقية، وذلك إلى جانب تشكل كتل ضبابية فوق بعض السهول الشمالية و الوسطى.

كما ستشهد السواحل الوسطى انتشار سحب منخفضة و كثيفة، مع نزول أمطار جد خفيفة و محلية، فضلا عن تناثر الغبار محليا فوق كل من الأقاليم الجنوبية، والجنوب-الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بشمال الأقاليم الجنوبية، والمنطقة الشرقية، والسهول الوسطى والجنوب-الشرقي.

و ستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 10 و15 درجة بكل من مرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 19 و 24 درجة بأقصى الجنوب-الشرقي وبجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15 و 19 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان بين طرفاية والعيون، و قليل الهيجان بباقي السواحل، كما سيكون محليا قليل الهيجان إلى هائج جنوب الداخلة.

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