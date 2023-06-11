توقيف مروجي أقراص مخدرة بمشرع بقلصيري

هبة بريس - متابعة

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة مشرع بالقصيري بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منتصف ليلة أمس السبت 10 يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 31 و41 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج الأقراص الطبية المخدرة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي كان مرفوقا بزوجته وشخص ثالث مباشرة بعد وصولهم على متن سيارة نفعية إلى مدخل مدينة مشرع بالقصيري، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش عن العثور بحوزتهم على 2032 قرص طبي مخدر، مكونة من 845 قرص من نوع «Rivotrile» و1187 قرص من نوع «Nordaz»، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد باقي المتورطين المفترضين والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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