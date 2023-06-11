بالفيديو.. الوداد يكتفي بالتعادل أمام الأهلي ويخسر لقب دوري الأبطال

هبة بريس : رياضة

فشل الوداد الرياضي في التتويج بلقب دوري الأبطال بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه الأهلي المصري في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب إياب النهائي.

افتتح يحيى عطية الله التسجيل للوداد الرياضي في الدقيقة 27 من كرة ثابتة.

هدف التقدم للوداد … ضغط متواصل من جانب الوداد وركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء الأهلاوية مجدداً انبرى لها يحيى عطية الله على رأس محمد أوناجم الذي أودعها الشباك.#دوري_أبطال_أفريقيا #الاهلي_الوداد #نهائي_دوري_ابطال_افريقيا #beINFİNAL pic.twitter.com/7rIC1T655T — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 11, 2023

وأدرك محمد عبد المؤمن التعادل للأهلي في الدقيقة 78.

هدف التعادل للأهلي . محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بضربة رأس رائعة يتعادل للأهلي ويعطي كل الآمال للقلعة الحمراء للتتويج باللقب الحادي عشر. وبهذه النتيجة الأهلي الأقرب لرفع الكأس #دوري_أبطال_أفريقيا #الاهلي_الوداد #نهائي_دوري_ابطال_افريقيا #beINFİNAL pic.twitter.com/ew2WygFYDc — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 11, 2023

واعتمد البلجيكي سفين فاندنبروك في مباراة اليوم على تشكيلة ضمت المطيع، فرحان، زولا، العملود، عطية الله، الداودي، جبران، الحسوني، بوهرة، أوناجم وسامبو، بينما اعتمد السويسري كولر على تشكيلة ضمت الشناوي، عبد المؤمن، ياسر، معلول، هاني، عطية، ديانغ، فتحي، تاو، الشحات وكهربا.

وكان الوداد الرياضي قد خسر مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة بهدفين لواحد.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0