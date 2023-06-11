بالفيديو.. الوداد يكتفي بالتعادل أمام الأهلي ويخسر لقب دوري الأبطال

2023-06-11 / 22:03
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هبة بريس : رياضة

فشل الوداد الرياضي في التتويج بلقب دوري الأبطال بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه الأهلي المصري في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب إياب النهائي.

افتتح يحيى عطية الله التسجيل للوداد الرياضي في الدقيقة 27 من كرة ثابتة.

وأدرك محمد عبد المؤمن التعادل للأهلي في الدقيقة 78.

واعتمد البلجيكي سفين فاندنبروك في مباراة اليوم على تشكيلة ضمت المطيع، فرحان، زولا، العملود، عطية الله، الداودي، جبران، الحسوني، بوهرة، أوناجم وسامبو، بينما اعتمد السويسري كولر على تشكيلة ضمت الشناوي، عبد المؤمن، ياسر، معلول، هاني، عطية، ديانغ، فتحي، تاو، الشحات وكهربا.

وكان الوداد الرياضي قد خسر مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة بهدفين لواحد.

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‫2 تعليقات

  1. وداد الشمكارة للا زهرة خاصو يديرو للعابة ديالو محاربة الأمية وشوية ديال الثقافة لأن تسعون في المائة ديال اللعابة شمكارة

  2. اسباب فشل الوداد الرياضي هي: الجانب الامني لم يقم بدوره في منع دخول ما يسيء لمجريات اللعب ؛كالشهب التي حجبت الرؤية عن انظار الحكام مما ساهم بشكل سلبي في روح فريق الوداد حيث فقد التركيز في ماتبقى من عمر المقابلة؛ مادلالة حضور الحموشي والدخيسي في الملعب؛ وأي تأثير خلفه حضورهما على المستويين الامني والاخلاقي بالمدرجات ؛ غياب النجاعة الأمنية ساهمت بشكل كبير في فوضى الملعب منا انعكس ايجابا على الفريق الضيف الاهلي؛ دائما نحتاج النجاعة الامنية للنجاح!

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