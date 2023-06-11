فقدان ثلاثة سياح بريطانيين بعد حريق في مركب سياحي شرقي مصر

هبة بريس - وكالات

تكثف السلطات المحلية بمدينة مرسى علم الساحلية المصرية جهودها للعثور على ثلاثة سياح بريطانيين فقدوا إثر حريق اندلع صباح الأحد بمركب سياحي.

وقالت السلطات المصرية إنه تم إنقاذ 26 شخصا آخرين، من بينهم 12 بريطانيا، من المركب الذي يحمل اسم “إعصار” وكان يبحر قبالة ساحل منتجع “مرسى علم” على البحر الأحمر.

وأضافت السلطات بأن التقارير الأولية تشير إلى أن الحريق الذي وقع عند الساعة السادسة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي نجم عن خلل كهربائي.

وكان المركب في رحلة غوص، وغادر ميناء غالب في 6 يونيو/ حزيران وكان من المقرر أن يعود الأحد.

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