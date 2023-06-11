فقدان ثلاثة سياح بريطانيين بعد حريق في مركب سياحي شرقي مصر

2023-06-11 / 21:26
1
هبة بريس - وكالات

تكثف السلطات المحلية بمدينة مرسى علم الساحلية المصرية جهودها للعثور على ثلاثة سياح بريطانيين فقدوا إثر حريق اندلع صباح الأحد بمركب سياحي.

وقالت السلطات المصرية إنه تم إنقاذ 26 شخصا آخرين، من بينهم 12 بريطانيا، من المركب الذي يحمل اسم “إعصار” وكان يبحر قبالة ساحل منتجع “مرسى علم” على البحر الأحمر.

وأضافت السلطات بأن التقارير الأولية تشير إلى أن الحريق الذي وقع عند الساعة السادسة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي نجم عن خلل كهربائي.

وكان المركب في رحلة غوص، وغادر ميناء غالب في 6 يونيو/ حزيران وكان من المقرر أن يعود الأحد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السعودية والولايات المتحدة تصدران بيانا بشأن عودة أعمال العنف في السودان

السعودية والولايات المتحدة تصدران بيانا بشأن عودة أعمال العنف…

2023-06-11 / 22:03
Photo of اقتصاد مصر.. “التضخم الأساسي” إلى 40.3 بالمئة

اقتصاد مصر.. “التضخم الأساسي” إلى 40.3 بالمئة

2023-06-11 / 14:50
Photo of قبل أن يلتهمه القرش.. حقيقة “الرقصة الأخيرة” للقتيل الروسي في مصر

قبل أن يلتهمه القرش.. حقيقة “الرقصة الأخيرة” للقتيل الروسي…

2023-06-11 / 12:48
Photo of “الداخلية الألمانية” تعتزم اقتراح حظر اصطحاب سكاكين بوسائل النقل العام

“الداخلية الألمانية” تعتزم اقتراح حظر اصطحاب سكاكين بوسائل النقل…

2023-06-11 / 12:29
Photo of خامنئي: لا ضير في إبرام اتفاق نووي مع الغرب

خامنئي: لا ضير في إبرام اتفاق نووي مع الغرب

2023-06-11 / 11:47
Photo of كندا.. الحرائق تستعر مجددا في الغرب

كندا.. الحرائق تستعر مجددا في الغرب

2023-06-11 / 11:36
Photo of في أول ظهور بعد توجيه الاتهامات.. ترامب يتعهد بهزيمة بايدن

في أول ظهور بعد توجيه الاتهامات.. ترامب يتعهد بهزيمة…

2023-06-10 / 23:04
Photo of بعد إنهاء مهامه..العسكر يهينون رمطان لعمامرة بسحب جوازه الدبلوماسي

بعد إنهاء مهامه..العسكر يهينون رمطان لعمامرة بسحب جوازه الدبلوماسي

2023-06-10 / 22:17
Photo of “معجزة”..قصة أربعة أطفال تاهوا 40 يوما في الأمازون وعُثر عليهم أحياء

“معجزة”..قصة أربعة أطفال تاهوا 40 يوما في الأمازون وعُثر…

2023-06-10 / 21:35
Photo of أول صورة للمواطن الروسي الذي التهمته سمكة قرش

أول صورة للمواطن الروسي الذي التهمته سمكة قرش

2023-06-10 / 18:58

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق