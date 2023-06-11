بحضور نجوم مغاربة..افتتاح أكبر حضانة بمدينة طنجة

نجلاء مزيان: هبة بريس

افتتحت حضانة Cambridge Star kids أبوابها في وجه عموم ساكنة مدينة طنجة، و هي الحضانة التي تتميز عن غيرها بمجموعة من التفاصيل أهمها اعتماد اللغة الانجليزية، و الاهتمام بالنظام الغدائي للأطفال، فضلا عن توفير قن سري يسمح للآباء و الأمهات بمراقبة أطفالهم.

وتتوفر هذه الحضانة على مجموعة من التجهيزات والمرافق التي تتصف بمعايير دولية جد متطورة، فضلا عن أنها تعد أكبر حضانة بعروس الشمال على مستوى المساحة.

وستكون هذه الحضانة مشروعًا تربويًا مهما خاصة أنها ستقوم بحل مجموعة من المشاكل التي يعاني منها الأشخاص الموظفون فيما يتعلق بأطفالهم الصغار الذين سيجدون هذه الحضانة المكان المناسب لهم لقضاء يوم تربوي هادف لهم ومفيد.

و جدير بالذكر أن يوم افتتاح Cambridge Star kids عرف حضور مجموعة من النجوم المغاربة أبرزهم دنيا بوطازوت، فرح الفاسي، محمد الخياري، لينا أكدور، ماجدولين، و الإعلامية المغربية إيمان اغوتان و المصرية بسنت شمس الدين.

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