مراكش : توقيف لاعب سابق للمنتخب الوطني بعد إعتداءه على موظف

ع اللطيف بركة : هبة بريس

اوقفت مصالح الشرطة القضائية لأمن مراكش ، يوم أمس السبت 10 يونيو الجاري، لاعب دولي سابق في صفوف المنتخب الوطني المغربي.

وحسب مصادر محلية، فإن الأمر يتعلق بلاعب سابق للكوكب المراكشي ، كما لعب في صفوف المنتخب الوطني، تم توقيفه على خلفية اعتدائه على موظف بغرفة الصناعة التقليدية بمراكش.

ووفق ذات المصادر، فإن اللاعب المذكور انخرط في خلاف مع الموظف المعني خلال أشغال الدورة التي انعقدت أول أمس بالغرفة، قبل أن يتطور الأمر إلى شجار، أقدم على إثره الموقوف على تعريض الموظف للضرب.

وحسب ذات المصادر، فقد جرى إيقاف المعني بالأمر، من منزله بعد عدم استجابته للاستدعاء الذي توصل به من طرف المصالح الأمنية، على خلفية شكاية وضعت ضده.

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