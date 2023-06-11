طنجة..أمواج شاطئ الغابة الدبلوماسية تبتلع فتاتين

2023-06-11 / 20:48
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هبة بريس - مكتب طنجة

شهد شاطئ “الغابة الدبلوماسية” ضواحي طنجة، اليوم الأحد ، واقعة مأساوية بعد غرق فتاتين أثناء ممارستهما السباحة.

وقالت مصادر متطابقة ، إن الفتاتين البالغتين من العمر 16 و 19 سنة ، توجهتا الى الشاطئ قصد الاستجمام وممارسة هواية السباحة قبل أن تبتلعهما أمواج شاطئ “هوارة” بالغابة الدبلوماسية ضواحي طنجة .

واستنفرت الواقعة عناصر الوقاية المدنية التي عملت على انتشال جثة الضحيتين، ونقلهما إلى مستودع الأموات بمستشفى دوق دي طوفار بمدينة طنجة .

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‫7 تعليقات

  2. على سلطات طنجة أخذ الحيطة والحذر خصوصا ونحن مقبلين على فصل الصيف والناس يقبلون على البحر ..

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