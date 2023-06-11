طنجة..أمواج شاطئ الغابة الدبلوماسية تبتلع فتاتين
هبة بريس - مكتب طنجة
شهد شاطئ “الغابة الدبلوماسية” ضواحي طنجة، اليوم الأحد ، واقعة مأساوية بعد غرق فتاتين أثناء ممارستهما السباحة.
وقالت مصادر متطابقة ، إن الفتاتين البالغتين من العمر 16 و 19 سنة ، توجهتا الى الشاطئ قصد الاستجمام وممارسة هواية السباحة قبل أن تبتلعهما أمواج شاطئ “هوارة” بالغابة الدبلوماسية ضواحي طنجة .
واستنفرت الواقعة عناصر الوقاية المدنية التي عملت على انتشال جثة الضحيتين، ونقلهما إلى مستودع الأموات بمستشفى دوق دي طوفار بمدينة طنجة .
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7 تعليقات
اللهم ارحمهما واغفر لهما يارب العالمين..
على سلطات طنجة أخذ الحيطة والحذر خصوصا ونحن مقبلين على فصل الصيف والناس يقبلون على البحر ..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نتمنى لهما الرحمة والمغفرة ..
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمهما يارب العالمين..
على الوالدين مراقبة سلوك أبناءهم والإنتباه لهم ..
فاجعة إنسانية البحر مرة أخرى يلفظ جثتين ..