الأمير مولاي رشيد يترأس حفل تقديم جائزة الحسن الثاني ل”التبوريدة”

2023-06-11 / 19:56
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هبة بريس - و م ع

ترأس الأمير مولاي رشيد، عصر اليوم الأحد بالرباط، حفل تسليم جائزة الحسن الثاني، برسم بطولة المغرب لفنون الفروسية التقليدية (التبوريدة) في دورتها الثانية والعشرين، التي احتضنها المركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام من 5 إلى 11 يونيو الجاري.

وتبلغ قيمة جوائز هذه الدورة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مليون و750 ألف و500 درهم، منها مليون و508 آلاف و500 درهم لفئة الكبار، و242 ألف لفئة الشبان.

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