دخل التاريخ بإحرازه أكبر عدد من ألقاب الغراند سلام ..دجوكوفيتش يفوز ببطولة رولان غاروس

هبة بريس - وكالات

أصبح نوفاك جوكوفيتش بطل أبطال لعبة التنس إذ أنه بات أول محترف يفوز بـ 23 لقبا في البطولات الكبرى (غراند سلام) إثر تغلبه الأحد على النرويجي كاسبر رود بدورة رولان غاروس في باريس بثلاث مجموعات 7-6 و6-2 و7-5.

وبات دجوكوفيتش أول لاعب يفوز على الأقل بثلاثة ألقاب في كل من البطولات الأربع الكبرى (ثلاثة في باريس وثلاثة في نيويورك وسبعة في ويمبلدون و10 في ملبورن).

وحقق النرويجي بداية موفقة، إذ تمكن من انتزاع أول شوطي المجموعة الأولى من المباراة ليفاجئ البطل الصربي بلعبه البسيط من شدة التركيز والدقة. وبدى الأخير مربكا، بدليل أنه بالغ من غير عادته في الأخطاء المباشرة، حتى أن كاسبر رود تمكن من كسب الشوط الثالث بجدارة رغم صمود منافسه.

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