ترتيبات أمنية لتأمين نهائي دوري أبطال إفريقيا ( صور )

هبة بريس - و م ع

خصصت المديرية العامة للأمن الوطني، عدة تشكيلات أمنية لتأمين نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الوداد الرياضي والأهلي المصري، الذي سيجري مساء اليوم الأحد على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويتطلع الوداد، الذي أبقى على حظوظه قائمة، بعد العودة من ميدان الأهلي المصري بهدفين لواحد، إلى تعويض نتيجة الذهاب والظفر باللقب الثاني على التوالي.

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