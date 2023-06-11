ترتيبات أمنية لتأمين نهائي دوري أبطال إفريقيا ( صور )
هبة بريس - و م ع
خصصت المديرية العامة للأمن الوطني، عدة تشكيلات أمنية لتأمين نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الوداد الرياضي والأهلي المصري، الذي سيجري مساء اليوم الأحد على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.
ويتطلع الوداد، الذي أبقى على حظوظه قائمة، بعد العودة من ميدان الأهلي المصري بهدفين لواحد، إلى تعويض نتيجة الذهاب والظفر باللقب الثاني على التوالي.
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5 تعليقات
كل التوفيق لأبطال الوداد ويعوضون خصارتهم بمصر
كل تمنياتنا انشاالله ان تمر المبارة بالف خير والنجاح لمن يستحق بكل روح رياضية
الواحد يتوكل على الله يدير النية كيف ماكال سي الركراكي ونشالله رابحين
كل الشكر والتقدير والاحترام لي امنينا الوطني وفقهم الله علا ما يادونه لنا من امن وامان
الله في عون الامن وفقهم الله في تادية واجبهم لي هدا الوطن وخصوصا في مثل هذه المبارات اعانكم الله بعونه