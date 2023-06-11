تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني

هبة بريس -

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد 11 يونيو الجاري، عن سلسلة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمجموعة من المصالح اللامركزية للأمن الوطني بمدن تاوريرت وبركان وميناء طنجة المتوسط، وكذا على المستوى المركزي بمديرية الأمن العمومي.

وقد شملت هذه التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، تعيين رئيس جديد للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تاوريرت، فضلا عن تعيين رئيس لفرقة الاستعلامات العامة ورئيس للدائرة الأولى للشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان.

كما شملت هذه التعيينات، تعيين رئيس جديد لفرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، وذلك في سياق مواكبة الديناميكية الاستثنائية لحركية الأشخاص والبضائع بهذه المركز الحدودي الحيوي، خصوصا في ظل الشروع في تنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بعملية مرحبا 2023.

وعلى المستوى المركزي، تضمنت التعيينات الجديدة وضع إطار أمني من شرطة الزي الرسمي على رأس مصلحة التدبير اللوجستيكي التابعة لقسم وحدات حفظ النظام التابع لمديرية الأمن العمومي.

وقد تم الحرص في هذه التعيينات على اختيار مسؤولين أمنيين تتوافر فيهم المهنية العالية، والنزاهة والتجربة الوظيفية، وذلك ليتسنى لهم التنزيل الأمثل للاستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية، وكذا توطيد المقاربة التواصلية وتعزيز الانفتاح المرفقي لمصالح الأمن.

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