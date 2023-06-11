“تخطيط” لوقفة احتجاجية ومسيرة صوب عمالة مكناس

2023-06-11 / 17:07
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هبة بريس _ مكناس

قرر تجار المدينة العتيقة بمدينة مكناس لبعض القياديين الإسلاميين إغلاق محلاتهم التجارية ليوم كامل وتنظيم مسيرة احتجاجية في اتجاه عمالة مكناس حسب مصدر هبة بريس، وذلك صباح يوم غد الاثنين 12 يونيو 2023 .

و يضيف مصدرنا، أن الخطوة تنظم بإيعاز من بعض القياديين الإسلاميين المعروفين ضد التيار ، يقولون ان هناك فوضى عارمة بسبب الفراشة بسبب استيلاء الباعة المتجولين على شارع السكاكين ومختلف الدروب ومداخل الأسواق والمواقع السياحية مما أضر بشكل كبير بالحركة التجارية والسياحية بالمدينة العتيقة فيما متحدث ل” هبة بريس ” من المدينة العتيقة قال ان الامور عادية ليس هناك مشكل الجهات المختصة تقوم بواجبها المهني اليومي .

الوضع عادي حسب متحدث ل ” هبة بريس ” الممرات المؤدية لأبرز المواقع السياحية والمعالم الأثرية (ساحة الهديم، المسجد الأعظم، المدرسة البوعنانية، متحف رياض الجامعي..) ومختلف المداخل والممرات بالمدينة العتيقة السياح يتجولون بأريحة

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تعليق واحد

  1. يظهر جليا ان مقالك هذا تحاول من خلاله ان تصطاد في الماء العكر .و هذا بطبيعة الحال لن ينجح و لن تفلح من خلاله من خلق شرخ بين تجار مكناس او الساكنة

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