أسود الأطلس” يخوضون آخر حصة تدريبية قبل لقاء الرأس الأخضر

هبة بريس _ رياضة

خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، صباح اليوم الأحد 11 يونيو، آخر حصة تدريبية قبل المباراة الودية التي ستجمعه غدا الاثنين بمنتخب الرأس الاخضر.

وتدخل المباراة التي ستجرى على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، في إطار استعدادات المنتخب الوطني للمباراة التي ستجمعه بمنتخب جنوب إفريقيا لحساب التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم.

وخلال هذه الحصة التدريبية، التي أقيمت بمركب محمد السادس لكرة القدم، ركز الناخب الوطني وليد الركراكي على وضع آخر اللمسات على المجموعة قبل لقاء يوم غد الذي سينطلق ابتداء من الساعة الثامنة مساء.

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