Athletics - Diamond League - Meeting de Paris - Estadio Charlety, Paris, France - June 9, 2023 Norway's Jakob Ingebrigtsen poses as he sets a new world record and wins the men's 2 miles REUTERS/Sarah Meyssonnier

بعد ربع قرن.. نرويجي يحطم الرقم القياسي لسباق الميلين

2023-06-11 / 15:46
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هبة بريس

حطم العداء النرويجي، جاكوب إنغبريغتسن، الرقم القياسي العالمي في سباق ركض لمسافة ميلين (حوالي 3200 مترا)، الجمعة، ضمن بطولة “دياموند ليغ في باريس” (Diamond League Paris).

وسجل جاكوب زمنا قدره 7 دقائق و54 ثانية، وهو يبلغ من العمر الآن 22 عاما، وفقا لـ”ياهو سبورتس”.

وبذلك يكون العداء النرويجي قد حطم الرقم القياسي السابق المسجل قبل نحو 25 عاما، والذي سجله حينها العداء الكيني، دانيال كومن، بزمن قدره 7 دقائق و58 ثانية في 19 يوليو 1997.

ولفت الموقع إلى أن إنغبريغتسن فاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو عام 2021 وهو في العشرين من عمره

واحتل العداء الكيني، إسماعيل كيبكوروي، المركز الثاني بزمن قدره 8 دقائق و9 ثواني، بينما جاء العداء الإثيوبي، كوما غيرما، في المركز الثالث بتوقيت 8 دقائق و10 ثواني.

وعبر إنغبريغتسن عن سعادته في حديثه لموقع “Olympics” بشأن هذا الإنجاز التاريخي، وقال “إنه أمر رائع أن أكون قادرا على تحقيق هذا الرقم القياسي”

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