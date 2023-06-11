الوداد الرياضي يستهدف إنجازا تاريخيا أمام الأهلي في نهائي دوري الأبطال

هبة بريس : رياضة

يستهدف الوداد الرياضي تحقيق إنجاز تاريخي أمام الأهلي المصري، مساء اليوم الأحد بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويطمح الوداد الرياضي لتحقيق اللقب القاري ليصبح أول فريق مغربي في التاريخ يحقق لقب دوري أبطال أفريقيا في مناسبتين متتاليتين.

ومعلوم أن الوداد الرياضي خسر مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة بهدفين لواحد، وسيكون في حاجة إلى الفوز بهدف دون رد على الأقل لتحقيق اللقب.

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