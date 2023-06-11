In this Thursday, Oct. 27, 2016 photo, commuters ride a public bus in Cairo. Egypt has devalued its currency by 48 percent, meeting a key demand set by the International Monetary Fund in exchange for a $12 billion loan over three years to overhaul the country's ailing economy. The much heralded decision by the Egyptian Central Bank to devalue the pound followed a sharp and sudden decline this week in the value of the dollar in the unofficial market, plunging from an all-time high of 18.25 pounds to around 13 to the U.S. currency. (AP Photo/Amr Nabil)

اقتصاد مصر.. “التضخم الأساسي” إلى 40.3 بالمئة

2023-06-11 / 14:50
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هبة بريس _ وكالات

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الأحد، ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3 في المئة في مايو، من 38.6 في المئة في أبريل.

كما أظهرت البيانات أنه ارتفع 2.9 في المئة على أساس شهري في مايو من 1.7 في المئة في أبريل.

وسجل التضخم ارتفاعات حادة على مدى العام المنصرم بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في مارس 2022 فضلا عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.

وتراجعت قيمة العملة المصرية إلى النصف منذ مارس 2022 بعد أن أظهرت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا نقاط ضعف في اقتصاد البلاد.

وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت، السبت، تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7 في المئة في مايو من 30.6 في المئة في أبريل، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين، وقريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق.

وعلى أساس شهري، زاد التضخم في المدن إلى 2.7 في المئة مقابل 1.7 في المئة في أبريل.

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