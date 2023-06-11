المنتخب المغربي لـ”الفوتسال” يحقق فوزه الثالث في كأس العرب

هبة بريس _ رياضة

فاز المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة، اليوم الأحد 11 يونيو بجدة، على نظيره الكويتي بحصة 4 أهداف مقابل 2 برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، للنسخة السابعة من بطولة كأس العرب.

وبهذا الفوز الثالث على التوالي، يكون المنتخب المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة، قد ارتقى الى المرتبة الأولى في مجموعته التي تضم جزر القمر ولبنان، ويتأهل، بالتالي، رفقة المنتخب الكويتي إلى دور ربع النهائي.

وكان أسود الأطلس قد استهلوا مشوار الدفاع عن لقبهم كأبطال لكأس العرب بفوز عريض على منتخب جزر القمر بحصة خمسة أهداف للاشيء، ثم على منتخب لبنان بحصة ستة أهداف دون رد.

وتشارك في منافسات هذه النسخة منتخبات السعودية والمغرب ومصر وليبيا والعراق والكويت ولبنان والجزائر وفلسطين وموريتانيا وجزر القمر وطاجيكستان.

يذكر أن المنتخب المغربي هو الفائز بالنسختين الماضيتين لهذه البطولة العربية.

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