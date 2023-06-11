الركراكي يكشف أسباب استبعاد رحيمي من المنتخب الوطني المغربي

هبة بريس : رياضة

كشف الناخب الوطني وليد الركراكي أسباب استبعاد سفيان رحيمي، نجم العين الإماراتي من المنتخب الوطني المغربي خلال الفترة الأخيرة.

وقال الركراكي في تصريح له بشأن اللاعب :”رحيمي لاعب رائع ويعجبني، لكن بكل صراحة فسبب استبعاده راجع لاختياراتي”.

وأضاف :”لدينا عدة لاعبين في نفس مركز رحيمي على غرار بوفال وزروري وأبوخلال وزياش وإدريسي”.

وتابع :”لكن كما أقول دائما فأبواب المنتخب الوطني مفتوحة أمام جميع اللاعبين”.

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