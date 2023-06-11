أكادير : إعتقال نائب لعمدة المدينة خلف خسائر مادية بسبب ” الخمر “

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تفجرت بمدينة أكادير، يوم أمس السبت، قضية تورط نائب لعمدة مدينة أكادير، متهم بالسياقة في حالة سكر طافح، واحداث خسائر مادية لدى الغير ومحاولة الفرار.

وقالت مصادر الجريدة، انه تم العثور بالسيارة موضوع الحادثة، على بقايا قنينات فارغة من خمور ” الجعة”، فيما لازال الاستماع إلى النائب في محضر رسمي ووضعها تحت تدبير الحراسة النظرية ،قبل مثوله غدا الاثنين أمام النيابة العامة بالمنسوب له .

ولعل لعنة الخمور قد أصابت نواب عمدة أكادير، فبعد أشهر من اعتقال نائب أخر بسبب ” السكر” ومحاولة تعنيف رجال الامن، والذي جرى اعتقاله، ولا يعرف حجم العقوبة الصادر في حقه، باعتبار أن مثل أمام النيابة العامة في هذه النازلة، لتعقبها قضية حادثة سير لأحد اعضاء المجلس الاقليمي، كان في حالة سكر وبسيارة المصلحة التي تعرضت لعدة أضرار، لا يعرف مصير محضر هذه القضية إلى اليوم، لتأتي قضية فيديو منسوب لرئيس جماعة من نفس الحزب، وهو في حالة سكر، لا تعرف بدورها أي نتائج مخبرية حول مصدر الفيديو او صحة محتواه، ليكون الدور يوم أمس على نائب لعمدة الجماعة الحضرية لأكادير، المكلف بالمحافظة على البيئة وتجويد الخدمات لدى السكان، لتكون النتيجة النهائية هو طلب السلامة للمواطنين على أبدانهم من إفراط هؤلاء المسؤولين الجدد من الخمور حتى تنتهية ولايتهم على خير .

ويأمل من تتبعوا مجريات هذه الأحداث أن تتحرك لجنة الاخلاقيات بالحزب محليا وجهويا، من أجل ترتيب الجزاءات في حق المخالفين، من أجل المساهمة في تخليق الحياة العامة، واعطاء صورة أفضل للمنتخب.

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