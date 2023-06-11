“الداخلية الألمانية” تعتزم اقتراح حظر اصطحاب سكاكين بوسائل النقل العام

2023-06-11 / 12:29
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هبة بريس

تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اقتراح حظر اصطحاب سكاكين في القطارات والحافلات بالولايات.

وقالت فيزر لصحيفة “بيلد أم زونتاج” الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر اليوم الأحد: “سوف أقترح الأسبوع القادم، خلال مؤتمر وزراء الداخلية المحليين للولايات الألمانية، فرض حظر عام على اصطحاب سكاكين في القطارات وكافة وسائل النقل العام بالولايات”.

وتابعت الوزيرة الألمانية: “أؤيد فرض حظر كي يمكن زيادة السيطرة والحيلولة دون حدوث جرائم عنف وخيمة”.

وأشارت فيزر إلى أنه من المقرر مراقبة حظر اصطحاب سكاكين من جانب الشرطة الاتحادية وأجهزة الشرطة المحلية بالولايات، وقالت: “يمكن للشرطة الاتحادية زيادة عمليات التفتيش العشوائية في محطات القطارات”.

وتابعت: “ويتعين على الولايات التصرف بالمثل تماماً مع أجهزة الشرطة الخاصة بها. من ينتهك قانون حمل الأسلحة، يرتكب جريمة يمكن المعاقبة عليها بصورة صارمة”.

يشار إلى أن هيئة السكك الحديدية الألمانية “دويتشه بان” لديها عملياً بالفعل نوع من حظر السكاكين، حيث تنص لوائح النقل الخاصة بها على عدم السماح باصطحاب أية أشياء أو مواد يمكن أن تزعج المسافرين أو تصيبهم أو تلحق أضراراً بالعربات. ولكن نقابة الشرطة الألمانية ترى أن مثل هذا الحظر لا يمكن السيطرة عليه ومراقبته.

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