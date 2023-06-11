فاس.. تبادلا الضرب باستعمال السلاح الى الموت

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، أول أمس الجمعة 09 يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و50 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وتبادل الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى دخول أربعة أشخاص في خلاف أثناء تواجدهم بالمدينة العتيقة بمدينة فاس، خلال الساعات الأولى من صباح يوم أمس الجمعة، وذلك قبل أن يتطور الأمر إلى تبادلهم للضرب والجرح البليغين باستعمال السلاح الأبيض، الأمر الذي تسبب في إصابة ثلاثة من بينهم بجروح متفاوتة الخطورة، ونقل الشخص الرابع للمستشفى حيث وافته المنية.

وقد أسفر تدخل عناصر الشرطة عن توقيف المشتبه فيهم الثلاثة، الذين تم نقلهم للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يتم وضعهم رهن الحراسة النظرية، وذلك بغرض إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد أسباب وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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