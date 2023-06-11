بنكيران ..أمين عام حزب يقتات من نفس “الاسطوانة المشروخة”
لايجد عبد الإله بنكيران اي حرج في تكرار نفس القول في كل تجمع خطابي بل يكاد يكون حافظا لنفس الخطاب بكل تفاصيله .
ومن حين لآخر يعاود بنكيران التحدث عن الملكية بالشكل نفسه والتعابير نفسها وكان الأخير يحضر كل التجمعات الخطابية خاوي الوفاض اللهم من بعض ” القهقهات ” و ” الهجومات التي اعتاد المغاربة على سماعها ”
بنكيران ؛ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قال إن على المغاربة الوعي بخطوة استهداف الملكية في المغرب، مشددا أن هذا الوعي يستوجب منهم الدفاع عنها والتمسك بها والحرص عليها.
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وشدد ابن كيران أن تمسك حزب العدالة والتنمية بالملكية وإيمانه المطلق بها سبب رئيس في رفعته، وأنه سيستمر في الدفاع عن الملكية من موقفه المبدئي بخصوصها في هذا الموضوع.
واشار المتحدث ذاته إلى أن عموم المغاربة مؤمنون بمركزية الملكية في بلادهم، ولذلك هم لا يقبلون بأي بديل عنها مما تروجه له بعض الأصوات
إن الملكية اكبر من ان ينصح بنكيران بالتمسك بها ..والتعلق بها افسح من كل التعابير التي يستعملها هذا السياسي في حديثه عنها … والمغاربة بكل استثناء مرتبطون بها اشد ارتباط …وعلى هذا الأساس مطلوب من بنكيران ان يستنهض من اجل إعطاء رأيه في التنمية وتقديم حلول واجابات لكل المعضلات التي تعرقل مسار التقدم المغربي …
اولم يكن بنكيران نفسه الذي هدد في 2011 بامكانية عودة الربيع العربي وهو نفسه الذي قال
13 تعليقات
المغرب اليوم ليس مغرب بنكران حزبه حزب الإسلام السياسي اللدي لاينفع الافي العودة لزمن التخلف هاد الرجل لايقدم حلول للبلاد الله يريد العمل و أجاد الحلول لتطور اما انت تقول للمغاربة اطلبو الله انت فاشل و حزبك صديق حماس الارهابي
إذا لم يكن بد من ذكر حزب العدالة والتنمية وأمينه العام فأريحونا على الأقل من طلعته وصوته فإنهما يثيران الغثيان
الإلتفاف حول الملكية كان أيام أجدادنا وآبائنا أما الآن نسئل الله اللطف لهذا الوطن العزيز، وكأنك غريب أو تتجاهل ما يدور في الخفاء، الكل متذمر إنما الخوف فقط هو من يسكتهم
وجب على الصحافة ان تكون محايدة اما الصحافة الحزبية فإننا نعرف رأيها وتجعل الصالح طالحا و العكس صحيح
بن كيران رجل يركب اي موجة قادمة علها توصله إلى ما يصبوا اليه هو وأتباعه، والدليل انه يوما نادا أصحاب موجة 20 فبراير بالخروج، قصد نيل بعض المطالب، خرج في زبانيته وأخرج عينيه وقال من يكون هؤلاء حتى نخرج معهم، ولما اشبع الناس من كذبه ومكره وبهتانه وصوتوا على حزبه، فشاع بين الناس أن الملك قد لا يعين رئيس الحكومة من الحزب الاول في الانتخابات. خرج مرة اخرى في الناس يزبد ويرغي ويهدد بأنه سيخرج مع 20 فبراير. هذا هو مسيلمة هاد الزمان، لعنه الله هو وحزبه وزبانيته إلى يوم الدين.
شحال عطاوك قهرتونا كنتو النهار ومطال تكتب على الغلاء والازمة والبطالة ووووو ملي طلعو اولياء نعمتكم وليتو تقولو العام زين والي نتاقد حزبكم تهاجمونه بمثل هاذ المقال ولاكن الحمد الله اخرتها موة ويبدء الحساب الرباني ديك الساعة مينفعم لا مال ولا منصب
هاذ المهرج والمهرطق ما بغاءش يحشم اللعنات ديال المغاربة تابعاه والله عمرو لا طفرو لا تعاودوش توريو لينا قمقومو وجه النحس
بن كيران صعلوك قريش. انتهت مدة صلاحيته.يطبل ويزمر لعل وعسى أن يحصل على صدقة .متله مثل الفقراء و المعوزين.الملك والمملكة لا حاجة لهما في حاجاتك البهلوانية.
اسي بنكيران رجل في زمن قل فيه الرجال، كل تضامني مع رئيس الوزراء الذي قام باصلاحات ضرورية حتى لا يفلس البلد. لماذا لم يتراجع اخنوش على تلك الاصلاحات؟
نحن ننتضر الانتخابات الجماعية كي تكون الضربة القاضية حيت الحزب خاص يتحل ويتحيد من لائحة الأحزاب المغربية حيت خداو 2 فرص ومانتاهزوهاش
وضيعو على راسهوم تقة المغاربة وأصلا المغاربة كانو تايصوتو عليهوم اقتداء بحزب العدالة والتنمية التركي ساعة اتضح جليا مع مرور الأيام أن المغرب يسيره ويديره القصر ومن حوله فلا داعي يابنكيران لمعاودة الفشل مرة أخرى فأنا والشعب المغربي لم نعد لنثق فيكم ياتجار الدين لأن فترة حكمكم وتحكمكم ماخدمتيو دين ماخدمتيو دنيا والله المستعان
اكبر منافق عرفه المغرب كل همه المصلحة الخاصة الحمد لله الكل أصبح يعرف حقيقته يجب طرحه في مزبلة التاريخ.
أخطر أمين عام في التاريخ السياسي للمغرب، بسبب سياسته اللاشعبية لازال العديد من العائلات تعاني من الآثار السلبية لقرارته. ومع ذلك يخرج كعادته ليقدم لنا دروس الوعظ والارشاد. ( كون تحشم شوية وتخلا على تقاعد الريع 70000 الف درهم) اسي باز على جبهة
أرا المعلقين كلهم نساوي الغلاء الفاحش التي نعيش الأن أم أنكم أخذتم حقكم من الكعكة هاذي الحكومة