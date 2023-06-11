بنكيران ..أمين عام حزب يقتات من نفس “الاسطوانة المشروخة”

هبة بريس _ الرباط

لايجد عبد الإله بنكيران اي حرج في تكرار نفس القول في كل تجمع خطابي بل يكاد يكون حافظا لنفس الخطاب بكل تفاصيله .

ومن حين لآخر يعاود بنكيران التحدث عن الملكية بالشكل نفسه والتعابير نفسها وكان الأخير يحضر كل التجمعات الخطابية خاوي الوفاض اللهم من بعض ” القهقهات ” و ” الهجومات التي اعتاد المغاربة على سماعها ”

بنكيران ؛ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قال إن على المغاربة الوعي بخطوة استهداف الملكية في المغرب، مشددا أن هذا الوعي يستوجب منهم الدفاع عنها والتمسك بها والحرص عليها.

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وشدد ابن كيران أن تمسك حزب العدالة والتنمية بالملكية وإيمانه المطلق بها سبب رئيس في رفعته، وأنه سيستمر في الدفاع عن الملكية من موقفه المبدئي بخصوصها في هذا الموضوع.

واشار المتحدث ذاته إلى أن عموم المغاربة مؤمنون بمركزية الملكية في بلادهم، ولذلك هم لا يقبلون بأي بديل عنها مما تروجه له بعض الأصوات

إن الملكية اكبر من ان ينصح بنكيران بالتمسك بها ..والتعلق بها افسح من كل التعابير التي يستعملها هذا السياسي في حديثه عنها … والمغاربة بكل استثناء مرتبطون بها اشد ارتباط …وعلى هذا الأساس مطلوب من بنكيران ان يستنهض من اجل إعطاء رأيه في التنمية وتقديم حلول واجابات لكل المعضلات التي تعرقل مسار التقدم المغربي …

اولم يكن بنكيران نفسه الذي هدد في 2011 بامكانية عودة الربيع العربي وهو نفسه الذي قال

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