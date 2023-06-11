مدرب الوداد : متحمسون للفوز بلقب “أبطال إفريقيا” لكرة القدم

2023-06-11 / 09:38
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هبة بريس _ رياضة

قال مدرب فريق الوداد سفين فاندنبروك، السبت، إنه “شرف كبير” أن يكون فريقه في نهائي أبطال إفريقيا، مؤكدا أنهم “متحمسون للفوز بلقب البطولة”.

تصريحات المدرب البلجيكي فاندنبروك جاءت في مؤتمر صحفي يسبق مباراة إياب نهائي أبطال إفريقيا المقررة غدا الأحد، في ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء شمالي المغرب.

وذكر فاندنبروك: “سجلنا هدفا في الذهاب، وهذا الأمر يُعتبر في غاية الأهمية، ولقاء الإياب سيكون مختلفا”، مضيفا: “إنه شرف كبير أن نكون في نهائي أبطال إفريقيا، ونحن متحمسون للفوز بلقب البطولة”.

والأحد الماضي، خسر الوداد أمام الأهلي المصري، بهدفين لهدف واحد، في مباراة الذهاب بالقاهرة.

وقال قائد الوداد يحيى جبران، في المؤتمر الصحفي نفسه: “المباراة ستكون صعبة، ولم نعد نفكر في مباراة الإياب”.
ويواصل الوداد المغربي حملة الدفاع عن لقبه بطلا لدوري أبطال إفريقيا، ببلوغه نهائي المسابقة القارية.

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‫8 تعليقات

  6. تكون أكبر تظاهرة رياضية ستشهدها مدينة الدارالبيضاء اليوم . كل التوفيق والنجاح للوداد..

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