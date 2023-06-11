A woman prepares a milk bottle to feed her baby in Caracas on June 18, 2013. The congress would debate about the use of feeding bottle trying to encourage breastfeeding as a way to look after children healt. AFP PHOTO/LEO RAMIREZ (Photo by LEO RAMIREZ / AFP)

غلاء حليب الأطفال .. تنديد حقوقي وتحذيرات من البدائل

2023-06-11 / 09:24
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هبة بريس _ الرباط

حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من الأضرار الصحية الناتجة عن عدم قدرة المستهلكين من توفير حليب الاطفال في ظل ارتفاع اسعاره واتجاهه لبدائل غير صالحة المنتوج الضروري لنمو الأطفال.

وسجلت الجامعة المغربية لحماية المستهلك مؤخرا، وفق بلاغ لها، أن حليب الرضع عرف منذ سنة 2020 زيادات متتالية تتراوح ما بين 7٪ إلى 28٪، مشيرة إلى أن هذه الزيادة انتقلت من 3 دراهم إلى 24 درهما

وندد المصدر ذاته، بـ”المنحى التصاعدي في أسعار الحليب ونبه السلطات المعنية باحتمال اتفاق بين الشركات في الزيادة”، مطالبا بتقنين أسعار حليب الأطفال طالما أنه يباع في الصيدليات على غرار الأدوية.

وتفاعلا مع غلاء حليب الأطفال، رفع عدد من البرلمانيين بمجلس النواب أسئلة كتابية تنبه إلى “ارتفاع صاروخي” لأثمنة حليب الأطفال وبدائل اضطرارية للأسر قد تشكل خطرا على صحة الأطفال.

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‫10 تعليقات

  10. رب ضاره نافعه هذه فرصة ذهبية لجميع الامهات لإعادة التفكير في الرضاعه الطبيعيه حتى وان كانت الأم عاملة فهناك طرق سهله لتخزين حبيبها في الثلاجه

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