طقس الأحد.. سماء غائمة مع نزول قطرات مطرية

2023-06-11 / 09:08
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تتوقع المديرية العامة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يكون الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية والسهول الداخلية، مع نزول قطرات مطرية رعدية محلية بكل من الريف ومنطقة السايس ووسط الواجهة المتوسطية، وذلك خلال الصباح الباكر.

وستكون السماء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف مع نزول قطرات مطرية متفرقة خلال الظهيرة.

كما ستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية فوق السهول الشمالية والوسطى، فضلا عن تناثر بعض الغبار شمال الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات لرياح محليا قوية نوعا ما شمال الأقاليم الجنوبية وبالمنطقة الشرقية ووسط البلاد

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و14 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 18 و24 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بمعظم أنحاء البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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