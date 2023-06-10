في أول ظهور بعد توجيه الاتهامات.. ترامب يتعهد بهزيمة بايدن

2023-06-10 / 23:04
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هبة بريس - وكالات

توجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لمناصريه، السبت، للمرة الأولى بعد توجيه لائحة اتهامات إليه ستؤثر على السباق إلى البيت الأبيض في انتخابات 2024 الرئاسية.

وتتضمن لائحة الاتهام التي نشرت الجمعة 37 تهمة بينها “الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات تتعلق بالأمن القومي” و”عرقلة عمل القضاء” وتقديم “شهادة زور”.

ومع هذه الاتهامات الفدرالية له على خلفية احتفاظه بوثائق حكومية، يضع الرئيس السابق الجمهوري البلد أمام احتمال دخول مرشح فائز البيت الأبيض وهو لا يزال يواجه اتهامات، أو إدارة الحكومة من السجن.

ويواجه ترامب تحقيقا فدراليا آخر لدوره في أحداث الكونغرس في السادس من يناير 2021. وتتوقع تقارير إعلامية أن توجه له اتهامات بالابتزاز والتآمر في جورجيا في أغسطس على خلفية محاولة الملياردير قلب نتائج الانتخابات هناك.

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‫5 تعليقات

  2. نتمنا من ألله ان ياخد بتار المضلومين من بعض البشر اللدين استغلو مناسبهم في احوالهم الشخصية

  3. مشي اغريب اللقوي يكول ادعيف ولاكن كينا ماقولة اوخرا كالك كل حوت اوليه صيادو

  4. ويل لي الضالمين ادا ضلمو وليس ضولمو نتمنا من العدالة ان تاخد مجراها في التحقيق وان تنصر الحق

  5. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ظلم وطنه واهله لامفر من افعالهم الايجرامية القانون امامهم والسجن ورائهم

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