التشكيلة المحتملة للوداد الرياضي أمام الأهلي في إياب نهائي دوري الأبطال

هبة بريس : رياضة

يلتقي الوداد الرياضي مع ضيفه الأهلي المصري، غدا الأحد بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفي هذا الصدد، من المحتمل أن يعتمد البلجيكي سفين فاندربروك، مدرب الوداد الرياضي على التشكيلة التالية :

المطيع – فرحان – زولا – عطية الله – العملود – جبران – الداودي – الجعدي – أوناجم – بوهرة – سامبو

تبقى الإشارة إلى أن الوداد الرياضي خسر مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة بهدفين لواحد.

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