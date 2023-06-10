FILE - In this Tuesday, Aug. 24, 2021 file photo, Algerian Foreign Minister Ramtane Lamamra gestures as he reads a statement from the country's president in Algiers. Spain has launched a diplomatic offensive to lock its essential stream of Algerian natural gas as energy prices across the world skyrocket and a souring spat between Algeria and Morocco threatens to disrupt the gas supply chain in northern Africa. Spanish Foreign Minister Albares made a hasty visit to the Algerian capital on Thursday, Sept. 30 where he was set to meet with his counterpart, Ramtane Lamamra. The trip had not been scheduled in advance and was announced by Albares' ministry only earlier this week. (AP Photo/Fateh Guidoum, file)

بعد إنهاء مهامه..العسكر يهينون رمطان لعمامرة بسحب جوازه الدبلوماسي

2023-06-10 / 22:17
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هبة بريس - متابعة

قالت مصادر اعلامية افريقية ، أن السلطات المختصة بالجزائر رفضت منح وزير الخارجية السابق رمضان لعمامرة جواز سفر دبلوماسي .

وأورد مقال نشر يوم الخميس 8 يونيو، على موقع «أفريكا إنتليجنس» (Africa Intelligence) الباريسي المتخصص في الأخبار السياسية والاقتصادية في إفريقيا، أنه تم رفض منح لعمامرة جواز سفر دبلوماسي.

وتساءل الموقع: «حرمان وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة من جواز سفر دبلوماسي؟»، مضيفا أنه «بعد أكثر من شهر من طلب تجديد جواز سفره الدبلوماسي من وزارة الخارجية التي كان يرأسها حتى قبل بضعة أشهر، قوبل طلب رمطان لعمامرة بالصمت من قبل الادارة».

وتعود أسباب الوضع الجديد الذي يعيشه “رمطان لعمامرة”، إلى الدوافع التي جعلت النظام العسكري الجزائري يتخلى عنه، ومنها أن “أميرة بوراوي” استطاعت بلوغ فرنسا هربا من الـعسكر.

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‫3 تعليقات

  1. لا ثقة في حكم العسكر. ولم يتقدم أي كيان سياسي تحت حكم العسكر. والجزائر مقبلة على انقسامات داخلية مهولة وما ثورة شعب الأزواد ( الطوارق) في الجنوب إلا بداية هي مسألة وقت ليس إلا

  3. ليعرف الجزائريون الفرق بين نظام عسكري هجين مارق نظام العصابات ونظام ملكي نظام دولة ،دولة ذات تاريخ ذات قانون ذات
    دستور .

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