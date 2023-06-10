بعد إنهاء مهامه..العسكر يهينون رمطان لعمامرة بسحب جوازه الدبلوماسي

هبة بريس - متابعة

قالت مصادر اعلامية افريقية ، أن السلطات المختصة بالجزائر رفضت منح وزير الخارجية السابق رمضان لعمامرة جواز سفر دبلوماسي .

وأورد مقال نشر يوم الخميس 8 يونيو، على موقع «أفريكا إنتليجنس» (Africa Intelligence) الباريسي المتخصص في الأخبار السياسية والاقتصادية في إفريقيا، أنه تم رفض منح لعمامرة جواز سفر دبلوماسي.

وتساءل الموقع: «حرمان وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة من جواز سفر دبلوماسي؟»، مضيفا أنه «بعد أكثر من شهر من طلب تجديد جواز سفره الدبلوماسي من وزارة الخارجية التي كان يرأسها حتى قبل بضعة أشهر، قوبل طلب رمطان لعمامرة بالصمت من قبل الادارة».

وتعود أسباب الوضع الجديد الذي يعيشه “رمطان لعمامرة”، إلى الدوافع التي جعلت النظام العسكري الجزائري يتخلى عنه، ومنها أن “أميرة بوراوي” استطاعت بلوغ فرنسا هربا من الـعسكر.

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