مانشستر سيتي يفوز على إنتر ويتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

هبة بريس - القسم الرياضي

توج فريق مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأول في تاريخه، بعد الفوز 1-0 على إنتر، في النهائي الذي أقيم على ملعب أتاتورك الأولمبي.

بداية المباراة لم تكن قوية، وكان هناك حذر بين الفريقين، في حين شهدت الدقيقة 20 أول فرصة بعد تسديدة من بروزوفيتش لكنها خارج الملعب، ثم سدد باريلا كرة قوية لكنها ضلت طريق المرمى في الدقيقة 26.

وكاد السيتي أن يخطف هدف التقدم عن طريق هالاند الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن أونانا تصدى لها بقدميه في الدقيقة 27، ثم غادر دي بروين المباراة بسبب الإصابة في الدقيقة 35.

وهدأت المباراة وسط انحصار اللعب في متوسط الملعب، ثم سدد أكانجي كرة قوية لكنها فوق المرمى في الدقيقة 45+2، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، أهدر لاوتارو مارتينيز فرصة ذهبية بعد خطأ دفاعي من لاعب السيتي، لتصل الكرة إلى لاوتارو الذي سدد كرة في الحارس إيدرسون في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 68 سجل السيتي هدف التقدم عن طريق رودريجو مستغلاً كرة من سيلفا ليسددها من داخل منطقة الجزاء في الشباك، ثم أهدر إنتر هدف التعادل بعد رأسية من ديماركو ارتطمت في العارضة ثم تابعها برأسية ارتطمت في لوكاكو.

وأهدر فودين فرصة هدف محقق بتسديدة أرضية تصدى لها إيدرسون في الدقيقة 78، ثم أهدر إنتر هدف محقق برأسية من لوكاكو أبعدها المدافع من على خط المرمى في الدقيقة 88، لينتهي اللقاء 1-0.

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