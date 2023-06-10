المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يفوز على كوت ديفوار

هبة بريس - القسم الرياضي

فاز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة على منتخب ساحل العاج لأقل من 23 سنة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة مجموعات دوري موريس ريفيلو الدولي المقام بفرنسا.

وسجل سليم الجباري، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني الهدف الأول للمنتخب الوطني المغربي في الدقيقة 22 بعد تمريرة حاسمة من اشرف لعزيري، لاعب أولمبيك ليون الفرنسي.

ومعلوم أن المنتخب الوطني المغربي كان قد استهل مشواره في هذا الدوري بخسارة أمام اليابان بهدفين لواحد.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0