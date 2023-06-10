حجز 3 سيارات مسروقة بميناء طنجة المتوسط داخل حاوية قادمة من بلجيكا
هبة بريس - مكتب طنجة
فتحت مصالح الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم السبت 10 يونيو الجاري، وذلك لتوقيف جميع المتورطين في محاولة تهريب ثلاث سيارات متحصلة من عمليات للسرقة.
وكانت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط قد أحبطت عملية لتهريب ثلاث سيارات على متن حاوية كانت قادمة على متن رحلة بحرية من ميناء “أنفيرس” ببلجيكا، حيث أظهرت عملية تنقيطها في قاعدة بيانات السيارات المسروقة أنها تشكل موضوع بلاغ بالسرقة في دول أجنبية.
وتواصل مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتوقيف كافة المتورطين في هذه الشبكة، وكذا رصد جميع الامتدادات المحتملة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.
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7 تعليقات
لا حول ولاقوة إلا بالله
ربما يوجد الكثير من السيارات غير قانونية
تحية للشرطة المغربية
يجب توقيف العديد من السيارات
الشعب يأتي من أوروبا
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
كيف يمكن تفسير خروج السيارات الثلاث من بلجيكا دون إثارة انتباه الشرطة ورغم وجود تنسيق على مستوى اليوروبول ؟
هنيئا للسلطات المغربية على تفانيها وعلى الدروس التي تعطيها لاوربا في حماية مصالحها.
يجب على اوروبا ان تثمن المجهودات المغربية واحترام وحدة المغرب رسميا. الخير بالخير والبادىء اكرم.