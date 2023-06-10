حجز 3 سيارات مسروقة بميناء طنجة المتوسط داخل حاوية قادمة من بلجيكا

هبة بريس - مكتب طنجة

فتحت مصالح الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم السبت 10 يونيو الجاري، وذلك لتوقيف جميع المتورطين في محاولة تهريب ثلاث سيارات متحصلة من عمليات للسرقة.

وكانت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط قد أحبطت عملية لتهريب ثلاث سيارات على متن حاوية كانت قادمة على متن رحلة بحرية من ميناء “أنفيرس” ببلجيكا، حيث أظهرت عملية تنقيطها في قاعدة بيانات السيارات المسروقة أنها تشكل موضوع بلاغ بالسرقة في دول أجنبية.

وتواصل مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتوقيف كافة المتورطين في هذه الشبكة، وكذا رصد جميع الامتدادات المحتملة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1