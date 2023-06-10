الركراكي: علينا أن نشكر الملك لإحداثه أكاديمية محمد السادس لكرة القدم

هبة بريس - متابعة

قال وليد اللركراكي، الناخب الوطني لكرة القدم، انه شعر بالسعادة لبلوغ عدد من اللاعبين المغاربة منصات التتويج في أوروبا، ولاسيما أولئك الذين ترعرعوا في المغرب، وتكونوا في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، مثل يوسف النصيري ونايف أكرد.

وتوجه الركراكي خلال الندوة التي عقدها اليوم السبت بالشكر إلى جلالة الملك محمد السادس على رؤيته السديدة التي اقتضت إحداث أكاديمية لكرة القدم، أنتجت عددا من اللاعبين ترعرعوا في المغرب، واستطاعوا التألق في أوروبا، بل والفوز بألقاب أوروبية كبيرة.

واعتبر الركراكي أن المغرب أثبت نفسه كرويا، إلى درجة أن حمل القميص الوطني، في وقت لاحق، سيصبح صعبا.

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