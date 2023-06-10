الزيادة في تسعيرة “الطاكسي” ..سلطات طنجة ترفض ومهنيو القطاع يهددون !

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

قررت السلطات الولائية بمدينة طنجة، رفض المطالب التي رفعتها عدد من الهيئات النقابية الممثلة لمهنيي قطاع سيارات الأجرة من الصنف الثاني، بخصوص الزيادة في تسعيرة التنقل عبر الرفع من التعريفة المرجعية للعدّاد.

وأغضب قرار السلطات الولائية بطنجة، مهنيي القطاع حيث عبرت عدد من الهيئات النقابية عن استعدادها لتنظيم وقفات احتجاجية الاسبوع المقبل أمام مقر ولاية جهة طنجة- تطوان – الحسيمة.

وأثار قرار مهنيي قطاع سيارات الاجرة الصنف الثاني ( الصغيرة) الرامي الى الرفع من التعريفية المرجعية للعداد، غضب ساكنة طنجة حيث أطلق المئات من النشطاء “هاشتاغات “تستنكر هذه الخطوة من قبيل “#خليك_تدور_وحدك

#حرق_المازوط_وعطي_للذات_علاش_ݣدات ”

وكانت مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة قد نبهت في وقت سابق إلى ضرورة تفعيل لجان المراقبة لزجر المخالفات، والسهر على احترام التعريفة بالنسبة إلى وسائل النقل العمومي، والقطع مع استغلال أوقات الذروة، مع الصرامة في تفعيل القوانين الزجرية، لضمان جودة الخدمات، وحماية المستهلك ومنع العشوائية والفوضى في الأسعار لارتفاع الطلب.

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