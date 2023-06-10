الزيادة في تسعيرة “الطاكسي” ..سلطات طنجة ترفض ومهنيو القطاع يهددون !
قررت السلطات الولائية بمدينة طنجة، رفض المطالب التي رفعتها عدد من الهيئات النقابية الممثلة لمهنيي قطاع سيارات الأجرة من الصنف الثاني، بخصوص الزيادة في تسعيرة التنقل عبر الرفع من التعريفة المرجعية للعدّاد.
وأغضب قرار السلطات الولائية بطنجة، مهنيي القطاع حيث عبرت عدد من الهيئات النقابية عن استعدادها لتنظيم وقفات احتجاجية الاسبوع المقبل أمام مقر ولاية جهة طنجة- تطوان – الحسيمة.
وأثار قرار مهنيي قطاع سيارات الاجرة الصنف الثاني ( الصغيرة) الرامي الى الرفع من التعريفية المرجعية للعداد، غضب ساكنة طنجة حيث أطلق المئات من النشطاء “هاشتاغات “تستنكر هذه الخطوة من قبيل “#خليك_تدور_وحدك
#حرق_المازوط_وعطي_للذات_علاش_ݣدات ”
وكانت مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة قد نبهت في وقت سابق إلى ضرورة تفعيل لجان المراقبة لزجر المخالفات، والسهر على احترام التعريفة بالنسبة إلى وسائل النقل العمومي، والقطع مع استغلال أوقات الذروة، مع الصرامة في تفعيل القوانين الزجرية، لضمان جودة الخدمات، وحماية المستهلك ومنع العشوائية والفوضى في الأسعار لارتفاع الطلب.
10 تعليقات
لماذا الزيادة في أسعار التعريفة .مهنيو النقل يستفيدون من الدعم ..
أصحاب سيارات الأجرة يستفيدون من الدعم المالي ..
على وزارة النقل التدخل والضرب بيد من حديد على كل من لمس قدرة المواطن في تسعيرة النقل ..
اللهم إنا هذا لمنكر.ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
على الداخلية أن تتحرك عاجلا ضد لوبيات النقل التي تسعى إلى زيادة اخرى في تسعيرة النقل ..
سيعاقب كل من تم تورطه في زيادة تسعيرة النقل..
سرقة في واضح النهار الإستفادة من الدعم المالي + الزيادة في تسعيرة النقل ..
على جميع مهني النقل مراعاة ظروف المواطنين الصعبة بخفض ثمن التسعيرة وليس الزيادة ..
زيادة الأسعار والاثمنة في كل شىء واستقرار الاجور . انه الموت البطيء..
على وزارة النقل ان تفتح الحوار مع النقابات في عدم المساس في تسعيرة النقل ..