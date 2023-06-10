أول صورة للمواطن الروسي الذي التهمته سمكة قرش
ع اللطيف بركة : هبة بريس
وفقا للشرطة المصرية فإن القتيل يبلغ من العمر 23 عامًا واسمه فلاديمير بوبوف من منطقة أرخانجيلسك في روسيا.
وقالت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية الرسمية أنه تم ضبط سمكة القرش التي تسببت في وفاة روسي في الغردقة بمصر، وذلك نقلاً عن مصادر محلية مصرية.
وأوضحت الوكالة أن الرجل الذي مات في الغردقة نتيجة هجوم سمكة قرش لم يكن سائحًا، فقد عاش بشكل دائم في مصر، حيث اشترت عائلة الضحية شقة ويقيمون في مجمع المنتجع البريطاني في الغردقة منذ أشهر عدة.
وأمرت سلطات محافظة البحر الأحمر بعد هجوم سمكة القرش بإغلاق جميع شواطئ الغردقة.
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فيديو كان يوثق لحضة سمكة القرش بوحشية على السائح الروسي ..
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..
في منظر مؤلم جدا تعرض شاب روسي في مقتبل العمر لنجمة من طرف القرش ..
على السلطة المصرية أن ان تقوم بتأمين جزء كبير من البحر من أجل الإصطياف والاستحمام لتفادي هجمات القرش..
اللهم ارحمه واغفر له..
هجمات القرش على البشر تكلف أرواحا بشرية سنوياً..
إنا لله وإنا إليه راجعون.اللهم ارحم الفقيد ..
أسماك القرش تهدد المصطافين في البحر ..
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة يارب العالمين..
والذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون..
يجب غلق الشواطئ التي تهدد حياة الناس ..