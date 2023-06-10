أول صورة للمواطن الروسي الذي التهمته سمكة قرش

2023-06-10 / 18:58
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

وفقا للشرطة المصرية فإن القتيل يبلغ من العمر 23 عامًا واسمه فلاديمير بوبوف من منطقة أرخانجيلسك في روسيا.

وقالت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية الرسمية أنه تم ضبط سمكة القرش التي تسببت في وفاة روسي في الغردقة بمصر، وذلك نقلاً عن مصادر محلية مصرية.

وأوضحت الوكالة أن الرجل الذي مات في الغردقة نتيجة هجوم سمكة قرش لم يكن سائحًا، فقد عاش بشكل دائم في مصر، حيث اشترت عائلة الضحية شقة ويقيمون في مجمع المنتجع البريطاني في الغردقة منذ أشهر عدة.

وأمرت سلطات محافظة البحر الأحمر بعد هجوم سمكة القرش بإغلاق جميع شواطئ الغردقة.

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‫11 تعليقات

  2. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..

  4. على السلطة المصرية أن ان تقوم بتأمين جزء كبير من البحر من أجل الإصطياف والاستحمام لتفادي هجمات القرش..

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