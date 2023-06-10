تبون يزور موسكو الأربعاء ..هذه مساعي الجزائر في روسيا بخصوص ملف الصحراء

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

يطير الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الى روسيا في زيارة رسمية الأربعاء المقبل، حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث ماوصفته وكالة الانباء الجزائرية بالعلاقات بين البلدين، قبل التوقيع على وثيقة “التعاون الاستراتيجي المعمق”.

وتأتي زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الى روسيا، في سياق انتشاء الجزائر بانتخابها عضوا غير دائما في مجلس الأمن الدولي ، الذي تسوق له الالة الاعلامية الجزائرية على أنه نصر دبلوماسي سيمكن حكام المرادية من تحقيق مكاسب في ملف الصحراء المغربية.

ويرى متتبعون للشأن الاقليمي والدولي ، أن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الى روسيا ، تروم بالأساس الى كسب ود موسكو عبر توقيع صفقات عسكرية لملأ الخزينة الروسية المفرغة جراء حرب اوكرانية استنزافية ،وجرها الى تبني موقف سلبي في ملف الصحراء المغربية .

وتحاول روسيا الحفاظ على مواقف متوازنة إزاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بين المغرب والجزائر، بحكم المصالح التي تجمعها بهما، فموسكو هي المورد الرئيسي للسلاح للجزائر، فيما هناك شراكات تجمعها مع المملكة، من قبيل اتفاق الصيد البحري الذي يسمح للسفن الروسية بالصيد في مياه الصحراء.

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