أكادير : إعتقال سيدة تستجدي المصلين وتدعي أنها أرملة في فترة العدة

2023-06-10 / 18:50
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

في كل مدة وحين ، تسقط بيد العدالة إمراة تمتهن التسول بمدينة الإنبعاث ، فبعد توقيف متسولة وبحوزتها دمية مستوردة تصدر صوت رضيع يحتاج لحليب الأم ، ليأتي بعدها سقوط سيدة أخرى تمتلك العقارات ولديها سيارة فاخرة ، اوقفت المصالح الأمنية بمدينة أكادير، يوم أمس الجمعة ، سيدة أربعينية، تلبس لحاف أبيض، وتستجدي المصلين بدعوة أنها أرملة حديثة العهد وتحتاج المال لإعالة أطفالها اليتامى .

وبحسب مصادر الجريدة ، فالاربعينية تم إعتقالها بالقرب من مسجد لبنان،القريب من الشريط الساحلي للمدينة، وهي متلبسة باستجداء المصلين، برداءها الأبيض في عملية إحتيال بدعوى أنها تقضي فترة العدة بعد وفاة زوجها، و ذلك لكسب عطف الناس، حيث تم العثور بحوزتها على مبلغ مالي من عائدات عملية التسول.

وبعد الاستماع لها في محضر رسمي، اعترفت انها تمتهن التسول، و إبتكرت تلك الحيلة لنفسها من أجل الحصول على الأموال واستمالة إحسان الناس رأفة بوضعها باعتبارها أرملة .

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف و ملابسات هذه القضية.

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‫2 تعليقات

  2. سير تقرا …يا من صاغ هذه الجمل الغريبة….قال لك ..في كل مدة وحين …بلا بلا بلا …تا سيير قرا شويا وعاد ولي مراسل

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