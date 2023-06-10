فرنسا..تهمة الشروع في القتل تلاحق منفذ هجوم طعن أطفال

2023-06-10 / 18:15
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هبة بريس - وكالات

قال ممثلو الادعاء الفرنسي إن رجلا، يشتبه في طعنه لأربعة أطفال صغار في متنزه في بلدة آنيسي جنوب شرقي البلاد، محتجز بتهمة الشروع في القتل.

وتعرض الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين عام وثلاثة أعوام، لهجوم بسكين في حديقة عامة في البلدة الواقعة بمنطقة جبال الألب يوم الخميس.

وقال المحققون إن أفعال الرجل سوري المولد، عبد المسيح حنون، لا يبدو أنها مرتبطة بالإرهاب.

وأضافوا أن المشتبه به البالغ من العمر 31 عاما ظل صامتا في مقابلات الشرطة.

وصدم الهجوم الوحشي على الضحايا الصغار ، إذ تم تصوير المشهد المرعب بالفيديو، الفرنسيين.

ووصف الرئيس إيمانويل ماكرون ذلك بأنه “عمل جبان”، وتنقل إلى المنطقة الجنوبية الشرقية يوم الجمعة لزيارة الضحايا وعائلاتهم في المستشفى.

وأثار الهجوم أيضا مزيدا من الجدل العنيف حول سياسة الهجرة في فرنسا، بعد أن تبين أن المشتبه به يتمتع بوضع اللاجئ في السويد، كما أنه طلب اللجوء في فرنسا وإيطاليا وسويسرا دون جدوى.

وقال ممثلو الادعاء إن الأطفال الأربعة – من بينهم طفلة بريطانية كانت تقضي إجازة مع والديها في آنيسي – لم يعودوا الآن في حالة حرجة بالمستشفى.

وأضافوا أن الطفلة البريطانية تعرضت للطعن مرة واحدة من قبل المهاجم وأصيبت بجروح خطيرة، لكنها لم تتعرض لإصابات تهدد حياتها.

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تعليق واحد

  1. سوري مسيحي حسب الصحافة الفرنسية

    من يتجرأ على قتل اطفال ضغار هكذا ما رأيناها الامن قبل الاحتلال الاسرائيلي التي هته حرفته
    اكيد هذا مختل عقلي كيف سولت نفسه الاعتداء على صغار

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