توقيف سائح أجنبي تورط في استغلال قاصرين جنسيا بالبيضاء

2023-06-10 / 18:07
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هبة بريس -

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، اليوم السبت، من توقيف سائح أجنبي يحمل جنسية عربية، يبلغ من العمر 36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة هتك عرض قاصر والاستغلال الجنسي لأطفال قاصرين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد فتحت بحثا قضائيا على ضوء وشاية تفيد أن مؤسسة فندقية منعت المشتبه فيه من استقبال قاصرين داخل غرفته، حيث تم القيام بأبحاث وتحريات ميدانية مكثفة مكنت من ضبط المعني بالأمر متلبسا باصطحاب ثلاث قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 سنة، في محاولة للتغرير بهم وتعريضهم للاستغلال الجنسي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تكليف ضباط فرقة الأحداث بالتكفل والاستماع للأطفال القاصرين الذين كانوا برفقة المشتبه فيه، وإخضاعهم للخبرات الطبية اللازمة، مع التحري حول مدى وجود ضحايا آخرين مفترضين لهذه الأفعال الإجرامية.

وأشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة له، وكذا تحديد جميع ظروف وملابسات وامتدادات هذه القضية.

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‫2 تعليقات

  1. la politique du pardon de SM ke roi est la cause que les étrangers se sont emunis de baiser le cu des marocan et des enfants. donc le peuple marocain dout de reveiller

  2. ايوا كملوا الخبر:تو قيف اجنبي… وفي هذه الاتناء يتم اعداد ملف العفو حتى يتمكن من العودة سالما غانما

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